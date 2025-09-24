Le opposizioni sono riuscite nell'impresa di dividersi anche sul caso Ilaria Salis. Non c'è argomento su cui la minoranza riesca a fare fronte comune per insidiare la maggioranza di centrodestra, e così anche sul voto per l'immunità all'europarlamentare di Alleanza Verdi-Sinistra italiana si è consumato un duro botta e risposta via social. Da una parte Carlo Calenda ha ammonito la deriva di Avs che ha candidato chi è accusato di un'aggressione; dall'altra Angelo Bonelli si è scoperto garantista e ha invitato a rispettare i principi dello Stato di diritto. Ieri la Commissione Affari giuridici dell'Eurocamera ha respinto la revoca dell' immunità per Salis, che subito si è presa la scena e ha recitato il copione contro Viktor Orban. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Candidano chi spacca le teste", "Ignobile". Scintille tra Calenda e Bonelli su Salis