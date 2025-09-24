Candela il Terminal Bus è realtà | si inaugura la struttura sarà porta del turismo sui Monti Dauni
Ci sarà Antonio Iannone, sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'inaugurazione del Terminal Bus Intermodale di Candela. Lunedì 29 settembre alle 11, a pochi passi dal casello autostradale della A16, insieme al sindaco di Candela Nicola Gatta e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: candela - terminal
Nicola Gatta. . PUBBLICATO IL BANDO PER LA GESTIONE DEL TERMINAL BUS Un passo avanti per Candela e per tutto il territorio. Il Terminal Bus Intermodale è pronto a diventare realtà: ospiterà bar, negozi e servizi di ristorazione, diventando un pu - facebook.com Vai su Facebook
Candela sfida la crisi con un’importante infrastruttura: il ‘Terminal Bus Intermodale’ - progetto che il Comune di Candela presenterà nella splendida cornice di Palazzo Ripandelli, in un incontro pubblico che si terrà mercoledì ... Scrive foggiatoday.it
Tratturo Regio Pescasseroli-Candela: presso il terminal bus sorgerà un'opera d'arte - Candela: è questo l'obiettivo del bando di concorso indetto per la creazione di una scultura o di un'installazione ... Secondo foggiatoday.it