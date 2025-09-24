Candela il Terminal Bus è realtà | si inaugura la struttura sarà porta del turismo sui Monti Dauni

Foggiatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sarà Antonio Iannone, sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'inaugurazione del Terminal Bus Intermodale di Candela. Lunedì 29 settembre alle 11, a pochi passi dal casello autostradale della A16, insieme al sindaco di Candela Nicola Gatta e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: candela - terminal

Candela sfida la crisi con un’importante infrastruttura: il ‘Terminal Bus Intermodale’ - progetto che il Comune di Candela presenterà nella splendida cornice di Palazzo Ripandelli, in un incontro pubblico che si terrà mercoledì ... Scrive foggiatoday.it

Tratturo Regio Pescasseroli-Candela: presso il terminal bus sorgerà un'opera d'arte - Candela: &#232; questo l'obiettivo del bando di concorso indetto per la creazione di una scultura o di un'installazione ... Secondo foggiatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Candela Terminal Bus 232