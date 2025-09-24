Campus Salute debutta a New York | conferenza stampa e taglio del nastro alla Scuola d’Italia

La settimana newyorkese di Campus Salute, progetto italiano che unisce prevenzione, volontariato e partecipazione civica, si è aperta ufficialmente con una conferenza stampa e il taglio del nastro alla Scuola d’Italia Guglielmo Marconi. Un momento che ha riunito istituzioni italiane e internazionali per celebrare l’arrivo negli Stati Uniti di un’iniziativa che porta con sé un messaggio universale: la salute come diritto e la prevenzione come pratica di comunità. Presenti il vice ministro degli Esteri Edmondo Cirielli, il console generale d’Italia a New York Fabrizio Di Michele, la vice segretario generale per i Paesi Anglofoni extraeuropei del Cgie Silvana Mangione, il presidente di Campus Salute Pasquale Antonio Riccio, il presidente di IRL Davide Ippolito, la vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità Annamaria Colao, il fondatore e presidente della GrowTogether Foundation Don Luigi Portarulo e il ceo e head of School della Scuola d’Italia Michael Cascianelli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it