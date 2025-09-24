Campus Salute debutta a New York | conferenza stampa e taglio del nastro alla Scuola d’Italia
La settimana newyorkese di Campus Salute, progetto italiano che unisce prevenzione, volontariato e partecipazione civica, si è aperta ufficialmente con una conferenza stampa e il taglio del nastro alla Scuola d’Italia Guglielmo Marconi. Un momento che ha riunito istituzioni italiane e internazionali per celebrare l’arrivo negli Stati Uniti di un’iniziativa che porta con sé un messaggio universale: la salute come diritto e la prevenzione come pratica di comunità. Presenti il vice ministro degli Esteri Edmondo Cirielli, il console generale d’Italia a New York Fabrizio Di Michele, la vice segretario generale per i Paesi Anglofoni extraeuropei del Cgie Silvana Mangione, il presidente di Campus Salute Pasquale Antonio Riccio, il presidente di IRL Davide Ippolito, la vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità Annamaria Colao, il fondatore e presidente della GrowTogether Foundation Don Luigi Portarulo e il ceo e head of School della Scuola d’Italia Michael Cascianelli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: campus - salute
Campus Salute a New York per diffondere la cultura della prevenzione
Campus Salute sbarca a New York con una settimana ricca di eventi
Per la "Settimana di salute mentale" appuntamento domenica 28 settembre presso il campus San Lazzaro, per l'incontro "Dalla comunità al Club e ritorno. Un percorso di cambiamento fondato sulla solidarietà, sull'amicizia e sull'amore - facebook.com Vai su Facebook
Campus Salute debutta a New York: conferenza stampa e taglio del nastro alla Scuola d’Italia - Napoli; Onu, Trump rivendica la nuova età dell'oro americana e avverte dei rischi per l'Europa invasa dall'immigrazione illegale; Gli odontoiatri di Napoli “adottano” i bambini in difficoltà - - Quotidiano di Informazioni.
Campus Salute debutta a New York: conferenza stampa e taglio del nastro alla Scuola d’Italia - La settimana newyorkese di Campus Salute, il progetto italiano che unisce prevenzione, volontariato e partecipazione civica, si è aperta ufficialmente con una conferenza stampa e il simbolico taglio d ... Si legge su ilnapolionline.com
Campus Salute debutta a New York, inaugurazione con Cirielli - La settimana newyorkese di Campus Salute , il progetto italiano che unisce prevenzione, volontariato e partecipazione civica, si è aperta ufficialmente con il tagl ... Lo riporta msn.com