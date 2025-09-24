Campionato italiano nel caos | Sei squadre a rischio fallimento
Diverse società in situazioni disperate o quasi, ennesimo terremoto sui campionati: lanciato l’avvertimento La stagione calcistica è appena iniziata, ma abbiamo già fatto il pieno di emozioni, critiche e polemiche a vari livelli. A evidenziare la difficoltà del calcio italiano, la situazione descritta dal giornalista Graziano Campi, che parla di sei club a rischio fallimento a stagione in corso e non solo. Campionato nel caos: “Sei squadre a rischio fallimento” – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Sempre molto attento agli aspetti regolamentari e finanziari del pianeta calcio, Campi, sul suo profilo ‘X’, spiega come i campionati, specie nelle serie inferiori, potrebbero essere letteralmente stravolti dagli eventi: “ Due squadre in B e quattro in Lega Pro finiranno il campionato solo in caso di miracolo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Campionato italiano nel caos: “Sei squadre a rischio fallimento” - Ennesimo allarme sullo stato di salute del calcio italiano, gli scenari per il futuro di diverse squadre sono inquietanti: tornei a rischio ... Lo riporta calciomercato.it
