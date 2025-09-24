Campania il 50% degli accessi urologici in Pronto soccorso è per calcoli

L’iniziativa si propone come una vera e propria masterclass rivolta a urologi in formazione e a specialisti che desiderano approfondire conoscenze ed esperienze sul tema. La calcolosi urinaria, che tutti conosciamo sotto il nome di calcoli renali, è una delle patologie urologiche più diffuse. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Campania, il 50% degli accessi urologici in Pronto soccorso è per calcoli.

