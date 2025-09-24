Campania consumi in calo Confimprese | Colpa della pressione fiscale e dell’inflazione

L’Osservatorio consumi Confimprese-Jakala rileva un mese di agosto che non risolleva la debolezza dei consumi fermi a un +1,0% a valore vs lo stesso mese 2024. La morsa della crisi non allenta le maglie e, contrariamente a quanto si possa pensare sul mese vacanziero per eccellenza, i consumatori si mostrano tiepidi e fanno solo acquisti ragionati, nonostante i saldi partiti in luglio. Quanto al raffronto gennaio-agosto rispetto allo stesso periodo 2024, i dati mostrano una flessione del -0,4%, in leggera risalita rispetto al -1,9% del I semestre ma pur sempre in campo negativo. “La situazione geopolitica è tale – osserva Mario Resca, presidente Confimprese – per cui si conferma l’andamento difficile dei consumi in generale al di là di oscillazioni temporanee nei vari mesi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it