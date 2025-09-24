Cammini e Sentieri d' Europa | si discute dello sviluppo dell' Alto Casertano

Casertanews.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Via Francigena e la Via delle Sorgenti quali viatici e attrazioni per la crescita turistica ed economica dell’Alto Casertano e la rivitalizzazione delle sue aree rurali.Sarò questo il filo conduttore del convegno dal titolo “Cammini e sentieri d’Europa, lo sviluppo dell’Alto Casertano passa. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cammini - sentieri

Sui sentieri della fede: i cammini d’Irlanda

Turismo e cultura nell'Alto Casertano: CAM-SENT presenta percorsi digitali e fisici lungo la Via Francigena; I sentieri più belli d’Europa: ecco i magnifici 10 da provare quest’anno. Dove riscoprire il piacere di camminare; 4ª Conferenza Europea su Sentieri e Cammini.

La Compagnia dei Cammini nei grandi parchi d'Europa - I 26 Parchi nazionali del nostro Paese coprono il 5,3% del territorio, oltre 16mila chilometri quadrati di aree incontaminate, veri e propri scrigni di biodiversità in cui si trovano alberi secolari, ... Segnala ansa.it

Antichi cammini. Due iniziative per valorizzarli - Venerdì 9 maggio, alle 21, alla Scala di Giacobbe a Castelletto di Cuggiono si terrà "Cammini, sentieri e ... Si legge su ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Cammini Sentieri D Europa