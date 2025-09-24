Camerata Picena cresce Assoluti under 16 alla grande
Arriva un grande risultato per il Camerata Picena tennistico anche se il podio, che sarebbe stato straordinario ed anche storico, viene soltanto accarezzato senza essere centrato per un soffio dopo due match persi al doppio decisivo. Quarto posto finale infatti per Camerata Picena ai campionati italiani under 16 maschili per società disputati sui campi del Tc Padova nei giorni scorsi. La formazione marchigiana allenata da Alessio Giuliani, composta da Mattia Logrippo e Alex Romano, ha ceduto 2-1 nella finale per il terzo posto contro i piemontesi del Canottieri Casale Monferrato, dopo aver sfiorato l’impresa in semifinale contro il Poseidon Club di Napoli, contro il quale un successo avrebbe aperto le porte alla finale per il titolo e la medaglia d’oro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Sabato 27 settembre 2025 LIBERA UNIVERSITÀ 5 CASTELLI. Inaugurazione anno accademico 2025/26 ore 17.30 a Camerata Picena - facebook.com Vai su Facebook
Per MarCheStorie '1945: piovono caramelle' a Camerata Picena. 13 e 14 settembre in piazza la storia dei partigiani marchigiani #ANSA - X Vai su X
Camerata Picena, disabile raggirato da un (falso) amico: via 20mila euro col bancomat rubato - Un anno e 4 mesi di reclusione, oltre ad una multa e ad un risarcimento (provvisionale) da 17mila euro. corriereadriatico.it scrive