Camerata Picena cresce. Assoluti under 16 alla grande.

Ilrestodelcarlino.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva un grande risultato per il Camerata Picena tennistico anche se il podio, che sarebbe stato straordinario ed anche storico, viene soltanto accarezzato senza essere centrato per un soffio dopo due match persi al doppio decisivo. Quarto posto finale infatti per Camerata Picena ai campionati italiani under 16 maschili per società disputati sui campi del Tc Padova nei giorni scorsi. La formazione marchigiana allenata da Alessio Giuliani, composta da Mattia Logrippo e Alex Romano, ha ceduto 2-1 nella finale per il terzo posto contro i piemontesi del Canottieri Casale Monferrato, dopo aver sfiorato l’impresa in semifinale contro il Poseidon Club di Napoli, contro il quale un successo avrebbe aperto le porte alla finale per il titolo e la medaglia d’oro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

