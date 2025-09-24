Camera di Commercio Palermo Enna | completata procedura di riqualificazione del personale

Palermotoday.it | 24 set 2025

La Camera di Commercio di Palermo ed Enna ha concluso con successo il percorso di riqualificazione del personale camerale grazie al nuovo contratto collettivo regionale di lavoro Sicilia 2019-2021 ed al sistema delle progressioni verticali in deroga, previste dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

