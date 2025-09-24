Lucca, 24 settembre 2025 – Si è insediato questa mattina in Cortile degli Svizzeri Michele Lastella, il nuovo comandante provinciale dell’arma dei carabinieri di Lucca. Quarantasette anni, originario di Bisceglie, laureato in giurisprudenza e in scienza della sicurezza, Lastella è arrivato nel capoluogo dopo essere stato a capo per quattro anni del reparto operativo di Genova. Qui ha fatto catturare il boss numero uno della ‘Ndrangheta, Pasquale Bonavota. A Cagliari ha coordinato la squadra speciale che ha riaperto l’inchiesta della strage del Sinnai, riuscendo così a far scagionare Beniamino Zuncheddu, in carcere da 33 anni per uno dei più grandi errori giudiziari della storia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cambio al vertice dei carabinieri. A Lucca arriva il colonnello Lastella: lotta a droga e truffe agli anziani