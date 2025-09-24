Cambia la gestione delle posizioni assicurative | cosa succede con Nuova Passweb MESSAGGIO INPS
Dal 1° ottobre 2025 alcune funzioni del sistema “Nuova Passweb” non saranno più disponibili per gli enti locali. Lo ha comunicato l’INPS con il messaggio che chiarisce le conseguenze operative della circolare n. 118 del 12 agosto. Si tratta di un passaggio già anticipato con il messaggio n. 2730 del 19 settembre, che dà il via al blocco progressivo delle funzioni manuali di aggiornamento delle posizioni assicurative. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Cambia la gestione delle posizioni assicurative: cosa succede con “Nuova Passweb”. MESSAGGIO INPS; Dipendenti pubblici: nuove funzionalità su Nuova Passweb; Dipendenti pubblici: nuovi applicativi per la gestione delle posizioni assicurative.
Nuovi strumenti per la gestione delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici: le novità nel MESSAGGIO INPS - Dal 1° ottobre 2025, cambia il modo in cui le Amministrazioni pubbliche potranno aggiornare i conti assicurativi dei propri ... Segnala orizzontescuola.it
Dipendenti pubblici, nuovi applicativi INPS: SCAD e Banca dati contributiva - INPS, nuovi applicativi: dal 1° ottobre 2025, SCAD e Banca Dati Contributiva per la gestione delle posizioni assicurative. Da edotto.com