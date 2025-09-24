Calendario Serie B 2025 2026 | date giornate risultati classifica

Calcionews24.com | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutte le informazioni e il programma giornata per giornata del campionato cadetto: calendario Serie B 20252026 La Serie B 20252026 ha preso vita mercoledì 30 luglio 2025, a Mantova, a partire dalle 20, con il sorteggio delle 38 giornate della regular season che si è svolto nella cornice di Palazzo Te. Calendario Serie B 20252026: . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calendario serie b 2025 2026 date giornate risultati classifica

© Calcionews24.com - Calendario Serie B 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica

In questa notizia si parla di: calendario - serie

Amichevoli estive 2025: calendario e risultati di tutte e 20 le squadre di Serie A

Calendario Serie A 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica

Calendario Serie A 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica

Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo; Al via la nuova stagione di Serie B, ufficializzati i calendari; Il calendario della Serie BKT 2025/2026.

Palermo tra Bari e Monza il calendario dalla 4ª alla 12ª giornata di Serie B - La Lega Serie B ha ufficializzato anticipi e posticipi dalla 4ª alla 12ª giornata di campionato, definendo così il percorso autunnale del Palermo. Lo riporta goalsicilia.it

calendario serie b 2025Risultati Serie B, classifica/ Palermo, vittoria e 10 punti! Diretta gol live score (oggi 19 settembre 2025) - Risultati Serie B, classifica: per la quarta giornata gli anticipi del venerdì sera raddoppiano, saranno dunque due le partite che seguiremo. ilsussidiario.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Calendario Serie B 2025