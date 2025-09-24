Calderoli | Dopo il voto Autonomia anche per le Marche
PESARO – “Accanto a quelle quattro” regioni che già hanno fatto richiesta dell’Autonomia differenziata per alcune materie “credo che nella prossima legislatura regionale ci possano essere anche le Marche perché hanno tutti i requisiti”. Così il ministro Roberto Calderoli (foto) intervenendo a un appuntamento elettorale a Pesaro con gli altri ministri della Lega e Matteo Salvini, a sostegno della ricandidatura di Francesco Acquaroli. Le Marche aggiunge, sono tra quelle che “tirano la carretta per tutte le altre”, con un “residuo fiscale negativo”, quindi i marchigiani sono “bravi e solidali”. Con l’Autonomia, ha ribadito, non si divide il Paese ma “lo unisci, e ti avvicini di più ai bisogni dei cittadini”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
