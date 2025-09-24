Calcit la prima edizione del Mercatino dei Ragazzi a Patrignone

Arezzo, 24 settembre 2025 –  Mercatino Patrignone Calcit. Domenica 28 settembre dalle 9 alle 18 prima edizione del Mercatino dei Ragazzi a PATRIGNONE. L' iniziativa nata dalla volontà degli abitanti di PATRIGNONE, tende a coinvolgere i bambini e le bambine del paese e paesi limitrofi in una manifestazione che il Calcit porta avanti fin dal 1978 dove gli stessi bambini e bambine, insieme alle loro famiglie, sono i protagonisti. L'intero ricavato sarà destinato al Calcit di Arezzo per sostenere il servizio di cure domiciliari Oncologiche - servizio SCUDO. 🔗 Leggi su Lanazione.it

