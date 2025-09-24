Calcit la prima edizione del Mercatino dei Ragazzi a Patrignone
Arezzo, 24 settembre 2025 – Mercatino Patrignone Calcit. Domenica 28 settembre dalle 9 alle 18 prima edizione del Mercatino dei Ragazzi a PATRIGNONE. L' iniziativa nata dalla volontà degli abitanti di PATRIGNONE, tende a coinvolgere i bambini e le bambine del paese e paesi limitrofi in una manifestazione che il Calcit porta avanti fin dal 1978 dove gli stessi bambini e bambine, insieme alle loro famiglie, sono i protagonisti. L'intero ricavato sarà destinato al Calcit di Arezzo per sostenere il servizio di cure domiciliari Oncologiche - servizio SCUDO. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: calcit - prima
Prima uscita casalinga per le Pink Panthers! Venerdì 26 settembre alle ore 18.00 le Pink Panthers affronteranno il Calcit Volley al Palazzetto di Latisana. ? Una sfida internazionale che varrà il Trofeo Città di Latisana. In questa speciale serata verranno - facebook.com Vai su Facebook
Calcit, la prima edizione del Mercatino dei Ragazzi a Patrignone; Quasi 20mila euro dal mercatino del Calcit; Calcit e Cuori in bancarelli, oggi il derby dei mercatini solidali.
Calcit, la prima edizione del Mercatino dei Ragazzi a Patrignone - Domenica 28 settembre dalle 9 alle 18 prima edizione del Mercatino dei Ragazzi a PATRIGNONE. Secondo msn.com
Calcit e Cuori in bancarelli, oggi il derby dei mercatini solidali - Nel piazzale di Arezzo Fiere infatti l'appuntamento è con il Mercatino dei Ragazzi del Calcit mentre a ... Da lanazione.it