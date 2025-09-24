Calciomercato Juventus | l’abbondanza in attacco non ha permesso ai bianconeri di chiudere per questo giocatore Ricostruzione di quanto accaduto in estate

Juventusnews24.com | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Juventus: in estate questo giocatore non è arrivato a Torino per via della troppa abbondanza in attacco. Cosa è successo. Un destino che poteva essere bianconero, un incrocio che profuma di sfida. Nikola Krstovic, il nuovo centravanti dell’ Atalanta, sabato pomeriggio affronterà la Juve da grande avversario, ma in estate era accostato proprio al club juventino. A rivelarlo è il Corriere dello Sport. Il retroscena: la Juve ci aveva pensato. Durante l’ultima finestra di mercato, la dirigenza bianconera aveva individuato nel montenegrino il profilo adatto per rinforzare il proprio reparto avanzato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

calciomercato juventus l8217abbondanza in attacco non ha permesso ai bianconeri di chiudere per questo giocatore ricostruzione di quanto accaduto in estate

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus: l’abbondanza in attacco non ha permesso ai bianconeri di chiudere per questo giocatore. Ricostruzione di quanto accaduto in estate

In questa notizia si parla di: calciomercato - juventus

Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez sacrificabile: obiettivo 30 milioni

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?

Calciomercato Juventus: No Alla Cessione di Alberto Costa! Da Non Vendere

Attacco Juve l’abbondanza apre la pista a un nuovo modulo | Tudor potrebbe proporlo già nelle prossime partite Tutti i dettagli.

calciomercato juventus l8217abbondanza attaccoCalciomercato Juventus: «i bianconeri faranno all-in su questo giocatore l’anno prossimo!». Quale sarà il futuro acquisto? Retroscena sulle mosse della dirigenza - Calciomercato Juventus: il club bianconero punterà tutto su questo giocatore per l’anno prossimo, la rivelazione sulle mosse della dirigenza Un mercato più che soddisfacente, ma con un neo, un tassell ... Lo riporta juventusnews24.com

Juve, l’annuncio sul futuro in attacco: “Accordo praticamente fatto” | ESCLUSIVO - Il futuro di Yildiz e Vlahovic è sempre più definito, l'annuncio su Juve Zone: "Accordo praticamente fatto, mancano solo gli ultimi dettagli" ... Riporta calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Juventus L8217abbondanza Attacco