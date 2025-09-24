Calciomercato Juventus | l’abbondanza in attacco non ha permesso ai bianconeri di chiudere per questo giocatore Ricostruzione di quanto accaduto in estate

Calciomercato Juventus: in estate questo giocatore non è arrivato a Torino per via della troppa abbondanza in attacco. Cosa è successo. Un destino che poteva essere bianconero, un incrocio che profuma di sfida. Nikola Krstovic, il nuovo centravanti dell’ Atalanta, sabato pomeriggio affronterà la Juve da grande avversario, ma in estate era accostato proprio al club juventino. A rivelarlo è il Corriere dello Sport. Il retroscena: la Juve ci aveva pensato. Durante l’ultima finestra di mercato, la dirigenza bianconera aveva individuato nel montenegrino il profilo adatto per rinforzare il proprio reparto avanzato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

