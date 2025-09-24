Calciomercato Juventus ecco il grande obiettivo per il centrocampo del futuro! Tentativo a gennaio? La rivelazione non lascia dubbi
Calciomercato Juventus, ecco il grande obiettivo per il centrocampo: tutti gli aggiornamenti sul futuro. La strategia per il prossimo calciomercato Juve è già scritta, e ha una priorità assoluta: il centrocampo. A confermarlo è il giornalista Gianni Balzarini, che ha svelato come la dirigenza bianconera sia pronta a fare “all-in” per regalare a Igor Tudor il “pensatore” che manca alla squadra. Il nome in cima alla lista dei desideri è sempre lo stesso: Sergej Milinkovic-Savic. Secondo Balzarini, all’interno del club c’è la piena consapevolezza della lacuna tecnica in mezzo al campo. “Non sono nati ieri, lo sanno anche loro che manca un pensatore”, ha affermato il giornalista, sottolineando come la ricerca di un profilo di alto livello sia una necessità strategica condivisa da tutta l’area sportiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
