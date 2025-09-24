Calciomercato Juve Tacchinardi svela quale dovrebbe essere il grande colpo dei bianconeri | Lo andrei a prendere io sarebbe un bell’acquisto!
Calciomercato Juve, Alessio Tacchinardi ha fatto il nome di questo giocatore come possibile nuovo acquisto dei bianconeri. Le sue parole. A TMW Radio, Alessio Tacchinardi ha parlato anche del calciomercato Juve, rispondendo così ad una domanda su Sergej Milinkovic-Savic. Le sue dichiarazioni. HALL OF FAME – « È stata una grande emozione entrare nella Hall of Fame della Juve. Quando mi è arrivata la lettera di essere tra i primi 50 ho provato grande orgoglio. Sono felice, perché tifavo Juve da ragazzino, ci ho giocato ben 11 anni poi ed è incredibile. Ed è un grande orgoglio essere nella Hall of Fame. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
CARNESECCHI RIMPIANTO JUVE? Silvano Martina, ex portiere e storico agente di Buffon, è intervenuto in esclusiva a 'TiAmoCalciomercato' sul canale Youtube di Calciomercato.it: così su Carnesecchi e DiGregorio!
Il nostro Alessio Lento, a CMIT LIVE in diretta sul canale Youtube di Calciomercato.it, si è espresso così sul centrocampo della #Juventus: "Alla Juve serve un profilo alla #Milinkovic, ma non Milinkovic, perché è un calciatore che dopo due anni di #ArabiaSa
Tacchinardi: Tudor alla Juve? Gli ho mandato un messaggio. Poi svela il contenuto; Giuntoli-Motta, Sabatini svela in tv il retroscena Juve: Thiago lo ha saputo; Calciomercato Juve, Tacchinardi: «Milinkovic-Savic acquisto».
Juventus: Marchisio svela le nuove scarpe per il derby - La gara dell'Olimpico è particolarmente sentita daClaudio Marchisio: per l'occasione il centrocampista juventino ... Riporta calciomercato.com
Tacchinardi: "Se la Juventus prende Tonali vince lo Scudetto" - com e fatto il punto sul momento della sua ex squadra, la Juventus, commentando il suo ingresso nella hall of fame del club e consigliando un centrocampis ... Secondo msn.com