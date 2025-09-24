Calciomercato Juve il terzino del futuro può essere lui! C’erano stati tanti contatti in estate ma… Il retroscena le cifre del possibile affare e tutto quello che c’è da sapere

Calciomercato Juve, il terzino del futuro può essere lui: tutti gli aggiornamenti sulle mosse dei bianconeri. Il calciomercato Juve estivo si è chiuso senza l’arrivo di un nuovo terzino destro, ma non perché la dirigenza non ci abbia provato. A svelare un’importante retroscena è l’esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, che ha raccontato del concreto e insistente tentativo dei bianconeri per Josip Stanisic del Bayern Monaco. Secondo la ricostruzione di Romano, la Juventus nelle ultime settimane di mercato, in particolare durante il mese di agosto, ha effettuato “più di una chiamata” per il difensore croato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

