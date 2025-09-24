Calciomercato Juve | è stato a lungo accostato ai bianconeri ora potrebbe rinnovare col suo club! Clamoroso ribaltamento per il futuro di questo giocatore ultimissime

Calciomercato Juve: dopo esser stato accostato ai bianconeri, potrebbe rinnovare col suo club! Novità importanti nel futuro di questo giocatore. Potrebbe allontanarsi definitivamente questo obiettivo. Accostato con insistenza a calciomercato Juve e Napoli, Karim Adeyemi potrebbe ora rinnovare il suo contratto con il Borussia Dortmund. Secondo Sky Sport Germania, il club tedesco ha avviato i primi contatti con l’agente del giocatore per un prolungamento. Il retroscena: la Juve ci ha provato. Durante l’estate, l’attaccante tedesco era stato uno dei profili più seguiti dalla dirigenza della Juventus, alla ricerca di un esterno con quelle caratteristiche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: è stato a lungo accostato ai bianconeri, ora potrebbe rinnovare col suo club! Clamoroso ribaltamento per il futuro di questo giocatore, ultimissime

In questa notizia si parla di: calciomercato - juve

Calciomercato Juve, occhi puntati su Savona. Una big inglese è intenzionata a fare sul serio per lui

Calciomercato Juve, il rinforzo arriva dalla Serie A: spunta l’idea di uno scambio

Calciomercato Juve, fatta per David: chiuso il colpo a zero

CARNESECCHI RIMPIANTO JUVE? Silvano Martina, ex portiere e storico agente di $Buffon , è intervenuto in esclusiva a 'TiAmoCalciomercato' sul canale Youtube di Calciomercato.it : così su $Carnesecchi e $DiGregorio ! - X Vai su X

Il nostro Alessio Lento, a CMIT LIVE in diretta sul canale Youtube di Calciomercato.it, si è espresso così sul centrocampo della #Juventus: "Alla Juve serve un profilo alla #Milinkovic, ma non Milinkovic, perché è un calciatore che dopo due anni di #ArabiaSa - facebook.com Vai su Facebook

I giocatori passati dalla Juventus all'Inter (e viceversa). Dybala il prossimo?; Calciomercato Juve il colpo in estate è stato favorito da questo ex bianconero! La rivelazione su quanto accaduto in estate | tutti i dettagli; Samba Juve: i brasiliani che hanno giocato in bianconero.

Calciomercato Juve, Agresti: 'Sancho è stato il giallo dell'estate bianconera' - Nelle scorse ore, il giornalista Romeo Agresti ha parlato su Youtube della Juventus e della trattativa più complicata, portata avanti senza successo, dal club bianconero nella sessione estiva di ... Scrive it.blastingnews.com

Calciomercato Juve, dentro uno degli ultimi affari dei bianconeri in uscita: bonus, formula e quel dettaglio che potrebbe riportare il calciatore a Torino - Calciomercato Juve, dentro uno degli ultimi affari dei bianconeri in uscita: cosa c’è da sapere sul trasferimento La Juve ha ufficializzato l’uscita di Nico Gonzalez nei scorsi giorni, che giocherà la ... Come scrive juventusnews24.com