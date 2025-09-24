Calciomercato Juve | è stato a lungo accostato ai bianconeri ora potrebbe rinnovare col suo club! Clamoroso ribaltamento per il futuro di questo giocatore ultimissime

Juventusnews24.com | 24 set 2025

Calciomercato Juve: dopo esser stato accostato ai bianconeri, potrebbe rinnovare col suo club! Novità importanti nel futuro di questo giocatore. Potrebbe allontanarsi definitivamente questo obiettivo. Accostato con insistenza a calciomercato Juve e Napoli, Karim Adeyemi potrebbe ora rinnovare il suo contratto con il Borussia Dortmund. Secondo Sky Sport Germania, il club tedesco ha avviato i primi contatti con l’agente del giocatore per un prolungamento. Il retroscena: la Juve ci ha provato. Durante l’estate, l’attaccante tedesco era stato uno dei profili più seguiti dalla dirigenza della Juventus, alla ricerca di un esterno con quelle caratteristiche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

