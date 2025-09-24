Calciomercato Inter così i nerazzurri hanno abbandonato la pista Hojlund in estate | il retroscena sulla telefonata di Ausilio

Il motivo della scelta. Il calciomercato Inter sta godendo i frutti della scelta di puntare su Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005, ormai pienamente inserito nelle rotazioni offensive sia in campionato che in Champions League. La dirigenza nerazzurra ha valutato attentamente la situazione estiva, preferendo confermare il talento di casa piuttosto che procedere all'acquisto di Rasmus Højlund, profilo molto apprezzato in attacco. La decisione evidenzia la volontà del club di costruire un progetto a lungo termine attorno a giovani con grandi potenzialità, capaci di integrarsi gradualmente nel contesto della prima squadra.

