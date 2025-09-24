Calciomercato Inter Barella deciso | Non ha mai pensato di lasciare i nerazzurri
Calciomercato Inter, nonostante l’arrivo di Simone Inzaghi all’Al Hilal, il centrocampista resta fedele a Milano: le sue parole. Nicolò Barella, centrocampista dell’ Inter, è stato uno dei nomi più apprezzati in Arabia Saudita, dove l’arrivo di Simone Inzaghi all’ Al Hilal aveva alimentato voci su un possibile trasferimento. Tuttavia, come racconta Fabrizio Romano, il giocatore non ha mai preso in considerazione l’ipotesi di lasciare Milano, mostrando grande attaccamento alla squadra nerazzurra e alla città. OPPORTUNITÀ ARABIA – Possibilità mai concrete: «Ci sono state anche possibilità di Premier League per Barella negli ultimi 2-3 anni ma il giocatore non ha mai dato aperture. 🔗 Leggi su Internews24.com
