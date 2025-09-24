Calciomercato Inter a Milano era già pronto il contratto per Ademola Lookman | cifre e dettagli svelati

Calciomercato Inter, retroscena sul mancato trasferimento dell'attaccante nigeriano: bozza di accordo e motivi della trattativa sfumata. All' Inter era praticamente pronto il contratto per Ademola Lookman, ma alla fine la trattativa con l' Atalanta non ha trovato l'accordo sulle cifre del cartellino. L'attaccante nigeriano, che era finito nel mirino dei nerazzurri durante la sessione estiva di mercato, è rimasto così a Bergamo ed è stato reintegrato in rosa da Ivan Juric dalla scorsa settimana. Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport a fine mercato, l'entourage di Lookman aveva già definito una bozza di accordo con la dirigenza interista.

