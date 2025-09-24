Calcio tris del Como al Sassuolo e approdo agli ottavi di Coppa Italia Vittorie ai rigori di Parma e Venezia
Va delineandosi il quadro delle formazioni qualificate agli ottavi di finale di Coppa Italia di calcio 2025-2026. Tre le partite disputate quest’oggi, valide per i sedicesimi della competizione nazionale. Fattore campo per il Como di Cesc Fabregas, nel confronto con il Sassuolo. Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia la formazione allenata dal tecnico spagnolo ha rifilato un tris ai neroverdi di Fabio Grosso. L’iberico Jesús Rodríguez Caraballo protagonista della sfida con una doppietta al 2? e al 41?. Al 24? l’altra rete del club comasco ha portato la firma del greco Tasos Douvikas. I lombardi, dunque, giocheranno negli ottavi contro la Fiorentina. 🔗 Leggi su Oasport.it
