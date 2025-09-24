Calcio Serie C Il Poggibonsi vuole sbloccarsi Ostacolo Sansepolcro A disposizione il centrocampista brasiliano Paulinho
Il centrocampista brasiliano Paulinho (nella foto) è a disposizione di Federico Barontini per il turno odierno del campionato di serie D girone E tra il Poggibonsi e il Vivi Altotevere Sansepolcro. Paulo Henrique Rolim De Genova – questi i connotati per esteso del classe 1997 – vanta esperienze in Italia tra serie C e D, nella Triestina, nel Bassano e nel Chievo. Da stabilire da parte del tecnico se Paulinho sarà utilizzabile già dal fischio d’avvio delle 15 oppure a gara in corso. Di sicuro il Poggibonsi potrà di nuovo contare su elementi reduci da provvedimenti del giudice sportivo: l’attaccante Skerma, che potrebbe esordire questo pomeriggio dopo l’assaggio di Coppa Italia, e l’esterno della corsia sinistra Ponticelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: calcio - serie
Calcio serie C, Borras rassicura i tifosi del Grifo: "State sereni, saremo competitivi"
Tau Calcio, una fucina di talenti. Gli attaccanti tutti in serie C
Il Brescia Calcio non è ammesso alla serie C: cancellati 114 anni di storia del club
4^ ? Calcio Serie D, Girone G 2025/2026 24 Settembre, ore 15:00 Stadio Madami, Civita Castellana ASD Flaminia Civita Castellana Costa Orientale Sarda #SerieD #ForzaCOS #CostaOrientaleSarda - facebook.com Vai su Facebook
CALCIO SERIE C SKI WIFI - Il @LRVicenza nella ripresa cala il tris vincente alla @aurorapropatria Giovedì sera inedita trasferta in casa delle Dolomiti Bellunesi: fischio d'inizio alle ore 20.45! https://sportvicentino.it/2025/09/21/lr-vicenza-pro-patria-la-diretta-da - X Vai su X
Serie D, gir. E. Follonica Gavorrano ospite del Poggibonsi: le parole di mister Francesco Baiano; Il Poggibonsi chiude il campionato con una sconfitta a Foligno; Poggibonsi, colpo in attacco: arriva l’esperto centravanti Dossè Giovanni Kean.
Calcio Serie C. Il Poggibonsi vuole sbloccarsi. Ostacolo Sansepolcro. A disposizione il centrocampista brasiliano Paulinho - Il centrocampista brasiliano Paulinho (nella foto) è a disposizione di Federico Barontini per il turno odierno del campionato di ... Lo riporta msn.com
Calcio serie C girone B, il Rimini perde al 96’ a Guidonia (1-0) - Partita dai due volti a Guidonia: male nel primo tempo con i laziali spesso pericolosi anche se i ... Segnala corriereromagna.it