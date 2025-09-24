calcio serie c il poggibonsi vuole sbloccarsi ostacolo sansepolcro a disposizione il centrocampista brasiliano paulinho

Il centrocampista brasiliano Paulinho (nella foto) è a disposizione di Federico Barontini per il turno odierno del campionato di serie D girone E tra il Poggibonsi e il Vivi Altotevere Sansepolcro. Paulo Henrique Rolim De Genova – questi i connotati per esteso del classe 1997 – vanta esperienze in Italia tra serie C e D, nella Triestina, nel Bassano e nel Chievo. Da stabilire da parte del tecnico se Paulinho sarà utilizzabile già dal fischio d’avvio delle 15 oppure a gara in corso. Di sicuro il Poggibonsi potrà di nuovo contare su elementi reduci da provvedimenti del giudice sportivo: l’attaccante Skerma, che potrebbe esordire questo pomeriggio dopo l’assaggio di Coppa Italia, e l’esterno della corsia sinistra Ponticelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

