Calcio serie C il Perugia senza Braglia per due partite
Tutto come si temeva. Il Perugia sarà costretto a rinunciare alla guida del proprio allenatore per un periodo non esattamente breveIl giudice sportivo, a seguito dell'espulsione rimediata nel corso del match di ieri contro la Sambenedettese, lo ha squalificato per due giornate “perché, a seguito. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Calcio serie C, Perugia - Sambenedettese: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta - Braglia, all'esordio, potrebbe riproporre la difesa a tre per sbloccare il campionato dei biancorossi. Come scrive perugiatoday.it
Calcio serie C, gli infortuni non danno tregua ed il Perugia corre ai ripari: torna Tozzuolo - Il reparto è ridotto ai minimi termini e il club decide ancora di attingere agli svincolati. Si legge su today.it