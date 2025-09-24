Calcio Parma-Spezia 6-5 ai rigori ed è agli ottavi di Coppa
Roma, 24 set. (askanews) – Soffre ma approda agli ottavi di finale di Coppa Italia il Parma che ha sconfitto lo Spezia ai calci di rigore con il punteggio di 6-5. Decisiva la parata di Suzuki sul tiro di Soleri e l’errore di Lapadula che ha calciato alto. La partita era terminata 2-2 al 90?. Nel prossimo turno sfiderà il Bologna. Stasera alle 21 si gioca Como-Sassuolo. Ieri hanno ottenuto il passaggio del turno agli ottavi il Cagliari, che ha superato 4-1 il Frosinone e affronterà il Napoli nel prossimo turno. L’Udinese con un 2-1 al Palermo, e agli ottavi sfiderà la Juventus. Vittoria ancne per il Milan, 3-0 al Lecce, e prossima sfida alla Lazio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
