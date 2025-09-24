Calcio Miramari si gode la vittoria contro la Vis Pesaro | Gara solida e di qualità

Torna il sereno in casa Forlì dopo la vittoria di martedì sera al Morgagni contro la Vis Pesaro per 3 a 1, riscattando il ko contro il Gubbio e, soprattutto, il derby perso malamente a Rimini. "Abbiamo fatto una gara solida vincendo i duelli e riuscendo a mettere in campo le nostre trame di gioco. 🔗 Leggi su Forlitoday.it