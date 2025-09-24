Calcio grave infortunio per Giovanni Leoni | lungo stop per il difensore italiano del Liverpool
Un esordio da incubo per Giovanni Leoni con la maglia del Liverpool. Il talentuoso difensore italiano (classe 2006), ex Parma e acquistato in estate dai Reds per la cifra di 30 milioni di euro più di 5 bonus, è stato costretto a uscire in barella all’81’ per una brutta torsione del ginocchio in seguito a un intervento per recuperare una palla che stava uscendo in fallo laterale, nella sfida di ieri contro il Southampton in Carabao Cup. Si è compresa immediatamente la gravità dell’infortunio e gli esami strumentali effettuali quest’oggi purtroppo sono stati impietosi da questo punto di vista: rottura del legamento crociato anteriore della gamba sinistra. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: calcio - grave
Giugliano, 15enne accoltellato durante una lite in una partita di calcio: fegato perforato, è grave. Arrestato un ragazzo di 18 anni
Napoli, 15enne accoltellato in una lite per una partita di calcio: è grave
Napoli, 15enne accoltellato durante una lite per una partita di calcio: è grave
Calcio, Giovanni Leoni esce in barella al debutto con il Liverpool: si teme un grave infortunio - - X Vai su X
Dal calcio ai concerti, il business illegale dei biglietti gli è costato caro: per l’AgCom è il caso più grave di sempre - facebook.com Vai su Facebook
Leoni che sfortuna: l'infortunio al ginocchio è grave. Diagnosi e tempi di recupero; Dramma Leoni, il difensore italiano si infortuna all’esordio col Liverpool: esce dal campo in lacrime,…; Calcio, Giovanni Leoni esce in barella al debutto con il Liverpool: si teme un grave infortunio.
Calcio, grave infortunio per Giovanni Leoni: lungo stop per il difensore italiano del Liverpool - Il talentuoso difensore italiano (classe 2006), ex Parma e acquistato in estate dai ... Si legge su oasport.it
Grave infortunio per Leoni col Liverpool, il Parma: "Forza Giovanni. Tutto il club è con te" - Il Parma manda un messaggio di vicinanza a Giovanni Leoni, difensore acquistato in estate dal Liverpool che nella serata di ieri, quella del suo debutto. Scrive tuttomercatoweb.com