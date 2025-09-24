Un esordio da incubo per Giovanni Leoni con la maglia del Liverpool. Il talentuoso difensore italiano (classe 2006), ex Parma e acquistato in estate dai Reds per la cifra di 30 milioni di euro più di 5 bonus, è stato costretto a uscire in barella all’81’ per una brutta torsione del ginocchio in seguito a un intervento per recuperare una palla che stava uscendo in fallo laterale, nella sfida di ieri contro il Southampton in Carabao Cup. Si è compresa immediatamente la gravità dell’infortunio e gli esami strumentali effettuali quest’oggi purtroppo sono stati impietosi da questo punto di vista: rottura del legamento crociato anteriore della gamba sinistra. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio, grave infortunio per Giovanni Leoni: lungo stop per il difensore italiano del Liverpool