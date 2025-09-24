Calcio Giovanni Leoni esce in barella al debutto con il Liverpool | si teme un grave infortunio
È finito purtroppo nel peggiore dei modi il match d’esordio di Giovanni Leoni con la maglia del Liverpool, in occasione dei sedicesimi di finale della EFL Cup 2025-2026 contro il Southampton. Il nuovo difensore dei Reds ha terminato infatti la sua prima partita da titolare della stagione dopo 81 minuti per un infortunio al ginocchio, uscendo dal campo in barella tra le lacrime. Il giovane calciatore italiano stava ben figurando nella retroguardia del Liverpool come centrale al fianco di Joe Gomez fino al 78?, quando si è fatto male dopo un contrasto con un avversario venendo raggiunto dallo staff medico dei Campioni d’Inghilterra. 🔗 Leggi su Oasport.it
