Seconda semifinale della Final Four della Serie A Women’s Cup di calcio femminile andata in archivio. Ieri la Roma di Luca Rossettini aveva sconfitto nel derby la Lazio e oggi è stata la volta della Juventus, a segno in un’altra grande Classica del Pallone in rosa. Si parla del derby d’Italia contro l’Inter, sul rettangolo verde dello stadio stadio “ Romeo Menti ” di Castellammare di Stabia. Un confronto affascinante che ha visto sfidarsi la prima e la seconda compagine dell’ultimo campionato. Le bianconere, reduci dalla doppietta Scudetto-Coppa Italia, avevano ben chiaro in mente cosa fare, mettendo sul piano le proprie qualità tecniche al cospetto della Beneamata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio femminile, Juventus in finale di Women’s Cup con la Roma: Inter sconfitta a Castellammare di Stabia