Calcio | Coppa Italia Como-Sassuolo 3-0
Milano, 24 set. (LaPresse) – Finisce 3 a 0 la partita di Coppa Italia tra Como e Sassuolo. Il Como passa e si qualifica per gli ottavi quando incontrerà la Fiorentina. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: calcio - coppa
Calcio a 5 Finale di Coppa amara per la Ricel. Il Cus Pisa realizza il gol vittoria sul filo di lana
Calcio d’estate. Coppa Vannino. W&S in trionfo
Calcio dilettanti: ufficiali le date di campionati e coppa. La Serie D inizierà il 7 settembre. Eccellenza e Promozione: via il 14
Coppa Italia, Como-Sassuolo 3-0: dominio lombardo. Finiscono ai rigori Verona-Venezia 4-5 e Parma-Spezia 6-5: lagunari ed emiliani agli ottavi https://www.rainews.it/articoli/2025/09/calcio-coppa-italia-16esimi-primo-turno-23-settembre-cagliari-frosinone-ud - facebook.com Vai su Facebook
Calcio, Coppa Italia medici. In Campania la fase finale delle 22esima edizione rainews.it/tgr/calabria/a… . - X Vai su X
Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo; Sinfonia Como in Coppa: Jesus Rodriguez e Douvikas affondano il Sassuolo. Ora c'è la Fiorentina; Live Como - Sassuolo - Coppa Italia: Punteggi & Highlights Calcio - 24/09/2025.
Calcio: Coppa Italia, Como-Sassuolo 3-0 - Il Como passa e si qualifica per gli ottavi quando incontrerà la ... Come scrive lapresse.it
Sinfonia Como in Coppa: Jesus Rodriguez e Douvikas affondano il Sassuolo. Ora c'è la Fiorentina - Prima dell'intervallo, lo spagnolo fissa il risultato e firma la doppietta personale. Si legge su gazzetta.it