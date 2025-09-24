Calcio buona la prima per la Roma in Europa League | vittoria esterna contro il Nizza
Buona la prima per la Roma di Gian Piero Gasperini, impegnata al Grand Stade de Nice contro il Nizza nella sfida di Europa League 2025-2026. I giallorossi si sono imposti grazie alle reti dell’ivoriano Evan N’Dicka al 52? e di Gianluca Mancini al 55?. Vana la marcatura su calcio di rigore dei padroni di casa col nigeriano Terem Moffi al 77?. Una Roma che ha avuto il pallino del gioco in mano, ma ha rischiato di essere ripresa dopo l’ingenuità di Niccolò Pisilli, che ha causato il penalty in favore del club francese. Tre punti dunque per la banda del “Gasp”, dal sapore particolare. Con 98 successi, infatti, la Roma ha stabilito un nuovo record, considerando le presenze in Coppa UefaEuropa League, superando il Tottenham (97). 🔗 Leggi su Oasport.it
