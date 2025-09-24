Calcio a 5 | il carattere e il senso di squadra dell’Italia per prendersi gli Europei 2026

Fi-nal-men-te. L’Italia del futsal strappa il pass per gli Europei 2026 di calcio a 5 al termine di uno spareggio playoff tanto epico quanto drammatico contro il Kazakistan, culminato nei rigori della partita di ritorno di Astana. Il “Finalmente” non è tanto rivolto al fatto che gli azzurri tornino a giocare un “Grande Torneo” dopo le due esclusioni ai Mondiali 2021 e 2024, anche perché nel frattempo agli Europei si erano sempre qualificati, ma è dato dal susseguirsi di una partita che ha fatto vedere tutto il carattere e il senso di squadra del collettivo guidato dal ct Salvo Samperi. La barca italiana si sarebbe potuta rovesciare a più riprese, dopo il vantaggio flash dei kazaki firmato da Tursagulov e dopo essersi di fatto autotrafitti con l’autogol di Motta per il 3-2 che avviava di fatto la partita sui binari dell’eternità e del pathos più assoluto, eppure così non è stato. 🔗 Leggi su Oasport.it

