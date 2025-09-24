Calabria Ferrara Unindustria | Crescita debole e fragile ecco nostro Manifesto a candidati Regionali

(Adnkronos) – "In Calabria, come ha registrato anche Banca d'Italia, abbiamo una crescita dello 0,8% e anche con un notevole salto di qualità negli investimenti dell'impresa. Ma si tratta sempre di una crescita debole e fragile. E per questo noi quando abbiamo incontro tato i candidati alla presidenza della regione abbiamo presentato un Manifesto, con . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: calabria - ferrara

Dazi, Ferrara (Unindustria Calabria): “Usa sono 8% nostro export, sostenere imprese”

EGEA Bocconi pubblica il nuovo libro del Prof. Ferrara sull'Intelligenza Artificiale Affidabile Segui il link per approfondire: https://www.avveniredicalabria.it/egea-bocconi-pubblica-il-nuovo-libro-del-prof-ferrara-sullintelligenza-artificiale-affidabile/ - facebook.com Vai su Facebook

EGEA Bocconi pubblica il nuovo libro del Prof. Ferrara sull'Intelligenza Artificiale Affidabile Segui il link per approfondire: https://avveniredicalabria.it/egea-bocconi-pubblica-il-nuovo-libro-del-prof-ferrara-sullintelligenza-artificiale-affidabile/… #reggiocalabri - X Vai su X

Calabria, Ferrara (Unindustria): Crescita debole e fragile, ecco nostro Manifesto a candidati Regionali; Accordo Unicef Italia e Anm per aiutare i bambini di Gaza; A Catanzaro un incontro sull’economia tra Unindustria e i candidati alla presidenza della regione.

Calabria, Ferrara (Unindustria): "Crescita debole e fragile, ecco nostro Manifesto a candidati Regionali" - "In Calabria, come ha registrato anche Banca d'Italia, abbiamo una crescita dello 0,8% e anche con un notevole salto di qualità negli investimenti dell'impresa. Si legge su msn.com

Tridico lancia la proposta dei «quattro poli tecnologici». Occhiuto: «Con noi 800 milioni alle imprese» - All'iniziativa, coordinata dal presidente Aldo Ferrara, hanno partecipato i candidati. Lo riporta corrieredellacalabria.it