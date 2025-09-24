Caianello autoarticolato intraversato | temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni la Telesina

Tempo di lettura: < 1 minuto A causa di un autoarticolato intraversato, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 372 “Telesina”, dal km 0,000 al km 0,750 all’altezza di Caianello. Percorso su viabilità locale per chi esce dall’autostrada A1 e rientro allo svincolo di Caianiello per chi è diretto a Benevento. Da Benevento uscita obbligatoria allo svincolo di Caianiello e percorso su viabilità locale per accesso all’autostrada A1. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

