Cagnano Varano | 25enne accoltellato In serata

All’origine una lite in strada, in pieno centro di Cagnano Varano, in serata. Un uomo di 25 anni, è stato colpito con tre coltellate: al collo, al torace e all’addome. È stato trasportato in elisoccorso all’ospedale ed è stato operato d’urgenza. Indagano i carabinieri. L'articolo Cagnano Varano: 25enne accoltellato In serata proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Cagnano Varano: 25enne accoltellato In serata

In questa notizia si parla di: cagnano - varano

La Banda di Cagnano Varano celebra i suoi 30 anni con un concerto

Terremoto di magnitudo 2.7 sul Gargano: sisma localizzato a nord di Cagnano Varano

Sparatoria in pieno centro a Barletta: 24enne di Cagnano Varano gambizzato in strada

Studio Medico PADRE PIO | Cagnano Varano - facebook.com Vai su Facebook

Litigio finisce nel sangue a Cagnano Varano: 25enne accoltellato in corso Giannone; Cagnano Varano: 25enne accoltellato; Cagnano Varano, lite sfociata nel sangue: accoltellato 25 enne.

Cagnano Varano, lite in strada finisce a coltellate: 25enne ferito - Alla base dello scontro, stando a quanto trapela, ci sarebbero motivi legati alla droga, ma la dinamica è ancora in fase di ricostruzione, così come il numero delle persone coinvolte. Riporta giornaledipuglia.com