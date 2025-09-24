Cagliari Inter tra Coppa Italia e Serie A | dubbi per Pisacane in vista del match contro i nerazzurri di Chivu
Cagliari Inter, dubbi in casa rossoblù: Pisacane valuta le condizioni dei giocatori infortunati in vista della sfida contro i nerazzurri. Dopo aver centrato l’obiettivo degli ottavi di Coppa Italia, il Cagliari si concentra ora sul campionato e sulla prossima sfida contro l’ Inter, in programma sabato sera all’ Unipol Domus. La squadra guidata da Fabio Pisacane dovrà valutare con attenzione le condizioni dei giocatori acciaccati e infortunati, cercando di recuperare uomini chiave per una partita delicata contro i nerazzurri. Gabriele Zappa, terzino del Cagliari, è uscito anticipatamente durante la sfida di Coppa Italia contro il Frosinone per un fastidio al retto femorale della coscia sinistra. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: cagliari - inter
Sebastiano Esposito Inter, anche il Cagliari ci prova: è sfida a tre per l’attaccante!
Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime
Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa
Cagliari-Inter sabato alle 20.45: Sky, DAZN o in chiaro? Ecco dove vederla in diretta - X Vai su X
Sabato 27 Settembre diretta Sky Cagliari - Inter Vi aspettiamo Sabato per guardare assieme la partita del Cagliari in diretta Sky... ? Posti limitati ? Prenota in tempo il tuo tavolo al 3806916399 Consegna a domicilio e posti a sedere. La Torre P - facebook.com Vai su Facebook
Vittoria del Cagliari in Coppa Italia: ora testa all’Inter; Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo; Fantacalcio Cagliari, Zappa costretto al cambio in Coppa Italia: Inter a rischio.
Cagliari, poker al Frosinone in Coppa Italia. Sabato la sfida contro l'Inter - Un Cagliari che vince e convince quello visto anche nella serata di ieri alla Unipol Domus. Si legge su tuttomercatoweb.com
Coppa Italia, poker rossoblu e qualificazione. L'Unione Sarda: "Il Cagliari ci ha preso gusto" - Altra convincente vittoria per il Cagliari, che conferma il momento positivo a pochi giorni dalla sfida contro l'Inter battendo con un secco 4- Lo riporta tuttomercatoweb.com