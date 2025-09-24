Cagliari Inter tra Coppa Italia e Serie A | dubbi per Pisacane in vista del match contro i nerazzurri di Chivu

Cagliari Inter, dubbi in casa rossoblù: Pisacane valuta le condizioni dei giocatori infortunati in vista della sfida contro i nerazzurri. Dopo aver centrato l’obiettivo degli ottavi di Coppa Italia, il Cagliari si concentra ora sul campionato e sulla prossima sfida contro l’ Inter, in programma sabato sera all’ Unipol Domus. La squadra guidata da Fabio Pisacane dovrà valutare con attenzione le condizioni dei giocatori acciaccati e infortunati, cercando di recuperare uomini chiave per una partita delicata contro i nerazzurri. Gabriele Zappa, terzino del Cagliari, è uscito anticipatamente durante la sfida di Coppa Italia contro il Frosinone per un fastidio al retto femorale della coscia sinistra. 🔗 Leggi su Internews24.com

