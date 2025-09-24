Cagliari Inter recuperi importanti nei rossoblù | Mina e non solo il report
Cagliari Inter, le ultime in vista della quinta giornata di Serie A contro i rossoblù che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. Archiviata la vittoria in Coppa Italia contro il Frosinone, il Cagliari non perde tempo e si è rimesso subito al lavoro in vista del prossimo appuntamento di campionato. Sabato 27 settembre, infatti, all’Unipol Domus arriverà l’ Inter, una delle partite più difficili della stagione per i rossoblù. Il tecnico Fabio Pisacane ha scelto di dividere la squadra in due gruppi, impostando una seduta mirata alle diverse esigenze. I calciatori maggiormente impiegati nel match di Coppa hanno svolto un lavoro di scarico tra palestra e campo, mentre il resto del gruppo ha lavorato su esercitazioni tecniche e possesso palla. 🔗 Leggi su Internews24.com
Sebastiano Esposito Inter, anche il Cagliari ci prova: è sfida a tre per l’attaccante!
Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime
Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa
Cagliari, ufficiale Esposito dall'Inter: il comunicato - Il classe 2002 lascia l'Inter in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate e una percentuale sulla futura rivendita del ... sportmediaset.mediaset.it scrive
Cagliari, per Sebastiano Esposito manca l'accordo con l'Inter - I rossoblù, che avevano inizialmente trovato un accordo per 4 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita con i nerazzurri, ... Come scrive sport.sky.it