Cagliari Inter recuperi importanti nei rossoblù | Mina e non solo il report

Cagliari Inter, le ultime in vista della quinta giornata di Serie A contro i rossoblù che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. Archiviata la vittoria in Coppa Italia contro il Frosinone, il Cagliari non perde tempo e si è rimesso subito al lavoro in vista del prossimo appuntamento di campionato. Sabato 27 settembre, infatti, all'Unipol Domus arriverà l' Inter, una delle partite più difficili della stagione per i rossoblù. Il tecnico Fabio Pisacane ha scelto di dividere la squadra in due gruppi, impostando una seduta mirata alle diverse esigenze. I calciatori maggiormente impiegati nel match di Coppa hanno svolto un lavoro di scarico tra palestra e campo, mentre il resto del gruppo ha lavorato su esercitazioni tecniche e possesso palla.

