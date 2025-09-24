Cagliari Inter Pisacane carica l’ambiente per la sfida ai nerazzurri | svelata questa iniziativa
Cagliari Inter, le ultime in vista della quinta giornata di Serie A contro i rossoblù che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. Il Cagliari vive un momento di entusiasmo dopo l’ottimo avvio di stagione e ha scelto di consolidare ulteriormente il rapporto con i propri sostenitori. La società rossoblù ha annunciato per giovedì 25 settembre un allenamento a porte aperte, che si terrà al centro sportivo, con l’obiettivo di permettere ai tifosi di far sentire la loro vicinanza in vista del prestigioso impegno di campionato contro l’ Inter. Un’iniziativa che intende trasformarsi in una vera e propria festa popolare, in grado di rinsaldare il legame tra squadra e ambiente. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: cagliari - inter
Sebastiano Esposito Inter, anche il Cagliari ci prova: è sfida a tre per l’attaccante!
Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime
Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa
Belotti: «Ho chiamato io Pisacane per venire qui. Già ho capito l’importanza di questa maglia»; Cagliari, il Gallo Belotti si presenta: Qui per vincere; Cagliari, guai per Pisacane: stop per Zappa e in dubbio per l'Inter.
Probabile formazione Cagliari: Pisacane prepara l’assetto migliore per la sfida con l’Inter: le scelte - Probabile formazione Cagliari: il tecnico Fabio Pisacane ha in mente l’undici con il quale proverà ad imporsi contro l’Inter di Cristian Chivu. Da cagliarinews24.com
Cagliari – Inter Serie A 2025/26: assenze, probabili formazioni e analisi del match - Scopri le probabili formazioni, le assenze e l’analisi tattica di Cagliari – Inter, Serie A 2025/26. Scrive tag24.it