Cagliari Inter Pisacane carica l’ambiente per la sfida ai nerazzurri | svelata questa iniziativa

Il Cagliari vive un momento di entusiasmo dopo l'ottimo avvio di stagione e ha scelto di consolidare ulteriormente il rapporto con i propri sostenitori. La società rossoblù ha annunciato per giovedì 25 settembre un allenamento a porte aperte, che si terrà al centro sportivo, con l'obiettivo di permettere ai tifosi di far sentire la loro vicinanza in vista del prestigioso impegno di campionato contro l' Inter. Un'iniziativa che intende trasformarsi in una vera e propria festa popolare, in grado di rinsaldare il legame tra squadra e ambiente.

