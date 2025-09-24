Cagliari Inter Luvumbo ancora a parte | cosa filtra per la sfida ai nerazzurri
Cagliari Inter, le ultime in vista della quinta giornata di Serie A contro i rossoblù che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. Archiviata la vittoria in Coppa Italia contro il Frosinone, il Cagliari si è rimesso subito al lavoro in vista del big match di sabato 27 settembre contro l’ Inter. Una gara che rappresenta un banco di prova durissimo per i rossoblù, chiamati ad affrontare i nerazzurri imbattuti e lanciati nelle zone alte della classifica. Ma l’attenzione in casa sarda è tutta per le condizioni di Zito Luvumbo, attaccante angolano classe 2002, uscito acciaccato dal confronto di Coppa. 🔗 Leggi su Internews24.com
Infortunio Luvumbo, l’attaccante può farcela per la sfida con l’Inter? Le ultime - Infortunio Luvumbo, l’attaccante potrebbe rientrare in gruppo per la sfida di Serie A contro l’Inter: le ultime sul giocatore Zito Luvumbo, attaccante angolano del Cagliari, prosegue il suo percorso d ... cagliarinews24.com scrive
Cagliari – Inter Serie A 2025/26: assenze, probabili formazioni e analisi del match - Scopri le probabili formazioni, le assenze e l’analisi tattica di Cagliari – Inter, Serie A 2025/26. Come scrive tag24.it