Cagliari Inter Luvumbo ancora a parte | cosa filtra per la sfida ai nerazzurri

Cagliari Inter, le ultime in vista della quinta giornata di Serie A contro i rossoblù che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. Archiviata la vittoria in Coppa Italia contro il Frosinone, il Cagliari si è rimesso subito al lavoro in vista del big match di sabato 27 settembre contro l’ Inter. Una gara che rappresenta un banco di prova durissimo per i rossoblù, chiamati ad affrontare i nerazzurri imbattuti e lanciati nelle zone alte della classifica. Ma l’attenzione in casa sarda è tutta per le condizioni di Zito Luvumbo, attaccante angolano classe 2002, uscito acciaccato dal confronto di Coppa. 🔗 Leggi su Internews24.com

