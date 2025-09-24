Caffè Greco sequestrate le 300 opere d' arte del valore di 8 mln € dopo l' indagine sul gestore | quadri sculture e oggetti di antiquariato
In attesa dello sfratto che avverrà il 26 novembre, continuano le vicende che coinvolgono il Caffè Greco di Roma Sono state sequestrate le 300 opere d'arte del '700 del valore di 8 milioni di euro all'Antico Caffè Greco di Roma. L'operazione è stata possibile grazie all’intervento dei Carabin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Roma indagato gestore di Caffè Greco per aver spostato 300 beni in locali di sua proprietà Pellegrini | Agito per sicurezza ricorrerò a riesame.
