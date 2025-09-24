In attesa dello sfratto che avverrà il 26 novembre, continuano le vicende che coinvolgono il Caffè Greco di Roma Sono state sequestrate le 300 opere d'arte del '700 del valore di 8 milioni di euro all'Antico Caffè Greco di Roma. L'operazione è stata possibile grazie all’intervento dei Carabin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Caffè Greco, sequestrate le 300 opere d'arte del valore di 8 mln € dopo l'indagine sul gestore: quadri, sculture e oggetti di antiquariato