Cade il muro della stazione Ecco il nuovo maxi tunnel che collega centro e mare | Opera storica per la città

Il battesimo è arrivato con alcuni mesi di ritardo. Ci sono voluti – quasi – 4 anni di lavori e un investimento di 8 milioni di euro, ma da ieri finalmente è aperto il nuovo tunnel della stazione ferroviaria, che collega direttamente il centro storico alla zona mare. Un’opera imponente. Uno degli interventi più attesi di questi anni, frutto dell’accordo tra Comune, Regione e Rfi (Rete ferrovie italiane, che ha realizzato i lavori. Lavori cominciati nel 2021. Poi, nel gennaio 2022, quel simbolico colpo di piccone inferto dal sindaco Jamil Sadegholvaad al muro che separava la stazione dalla zona mare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

