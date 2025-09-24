Cade dalla barca tra Pianosa e l’Elba | velista disperso le ricerche e l’appello degli amici

Portoferraio, 24 settembre 2025 – Ricerche della Guardia Costiera per un velista che sarebbe caduto dal suo trimarano nella notte tra lunedì e martedì tra Pianosa e l’ Elba. L’uomo, Jean Christian Blanc, 47 anni, sembra stesse rientrando in Corsica quando c’è stato l’incidente. L’allarme è scattato dopo che la sua barca è stata trovata alla deriva, senza nessuno a bordo. Si ipotizza dunque una caduta in mare. La Guardia Costiera ha fatto scattare le ricerche con un elicottero e con imbarcazioni. Sono in campo soccorsi sia italiani che francesi. E c’è un appello degli altri amici velisti di Blanc. 🔗 Leggi su Lanazione.it

