Cade da un sentiero di montagna e precipita lungo un pendio | gravissima professoressa di 54 anni

Lo scorso 20 settembre una 54enne è caduta da un sentiero in Valsaviore (Brescia) mentre faceva un'escursione con il marito e un amico. Le sue condizioni, giudicate non critiche in un primo momento, sarebbero peggiorate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scivola su un sentiero a Bolognola, cade per 25 metri. Ex assessore Greco (presente con la famiglia) recuperato con il verricello e ricoverato Torrette

Italia, turista cade sulle rocce mentre percorre un sentiero: scena terribile

Cade lungo un sentiero di montagna e resta ferito. Salvato con l’elisoccorso

