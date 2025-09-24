Cadavere fatto a pezzi a Spoleto identificata la vittima | è un 21enne bengalese | C' è un indagato

Il giovane era scomparso da giovedì, come avevano denunciato alcuni conoscenti sui social: l'ultima volta era stato visto a bordo della sua bici elettrica. Il mezzo era sul luogo del ritrovamento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Cadavere fatto a pezzi a Spoleto, identificata la vittima: è un 21enne bengalese | C'è un indagato

In questa notizia si parla di: cadavere - pezzi

Orrore a Gemona (Udine), 35enne ucciso e fatto a pezzi da madre e moglie: il cadavere sepolto sotto calce viva per occultarlo

Perché l’autopsia sul corpo di Alessandro Venier sarà complicata: cosa potrà svelare un cadavere fatto a pezzi

Il mistero del cadavere a pezzi in un bosco del Frusinate: il ritrovamento e a chi potrebbe appartenere

Spoleto, stop alla raccolta rifiuti a seguito del ritrovamento del cadavere fatto a pezzi - X Vai su X

Spoleto, trovato un secondo sacco nell'area in cui ieri sera era stato rinvenuto un cadavere https://www.rainews.it/tgr/umbria/articoli/2025/09/e-del-ventunenne-scomparso-dalla-casa-di-accoglienza-il-corpo-trovato-a-pezzi-in-un-sacco-e775a8aa-6626-46f6-b - facebook.com Vai su Facebook

Spoleto: cadavere a pezzi in un sacco. È del 21enne scomparso giovedì; Corpo fatto a pezzi e trovato in un sacco, è di un 21enne scomparso da casa di accoglienza; Fatto a pezzi a 21 anni a Spoleto: c’è un indagato, indagini nell’abitazione di un ucraino.

Spoleto, cadavere a pezzi senza testa e gambe trovato in un sacco vicino al parco giochi: la vittima è il 21enne Bala Sagor. Caccia al killer - Orrore a Spoleto, dove il corpo mutilato di un uomo è stato ritrovato nella serata di lunedì. Scrive ilmattino.it

Chi era Obi, il ragazzo fatto a pezzi e trovato cadavere. Tutto quello che sappiamo - di Chiara Fabrizi Aveva iniziato in cucina come lavapiatti, ma era talentuoso e affidabile, tanto che nel giro di un paio di anni al ristorante “Il Tempio di gusto” di Spoleto aveva compiuto un percor ... Riporta umbria24.it