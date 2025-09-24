Caccia alla prima vittoria | | A rilento solo nei risultati

Archiviata la pesante sconfitta casalinga nel derby contro l’Ancona, l’ Atletico Ascoli questo pomeriggio alle ore 15 sarà di scena al campo ‘Cannarsa’ di Termoli per il turno infrasettimanale del campionato di Serie D. La squadra si è allenata anche ieri al campo ‘Di Ridolfi’ di Venarotta prima di partire per il Molise. Tutti disponibili, a parte il difensore Fortin squalificato dopo essere stato espulso per fallo da ultimo uomo nei minuti finali del derby. A presentare le difficoltà della sfida contro la compagine allenata da Fulvio D’Adderio è stato il tecnico dell’Atletico Ascoli, Simone Seccardini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

