Caccia ai tesori arancioni delle Marche | scoprire i 19 borghi diventa un gioco

L'appuntamento è per domenica 5 ottobre con l'iniziativa pensata dal Touring club per scoprire storia, arte e curiosità dei luoghi tra monumenti e piazze. Ecco come iscriversi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caccia ai tesori arancioni delle Marche: scoprire i 19 borghi diventa un gioco

In questa notizia si parla di: caccia - tesori

Tesori ritrovati: i Musei Reali di Torino svelano due opere di Guglielmo Caccia restaurate

Sui Monti Dauni una domenica all'insegna della 'Caccia ai Tesori Arancioni'

Caccia ai Tesori Arancioni 2025: i 12 borghi lombardi da scoprire con il Touring Club. Come partecipare

SINALUNGA, IL 5 OTTOBRE "LA CACCIA AI TESORI ARANCIONI" #sinalunga - facebook.com Vai su Facebook

Il 5 ottobre torna la “Caccia ai Tesori Arancioni”: in Basilicata protagonisti Castelsaraceno, Sasso di Castalda e Valsinni. Un viaggio tra natura, storia e cultura. - X Vai su X

Caccia ai tesori arancioni delle Marche: scoprire i 19 borghi diventa un gioco; Torna la Caccia ai Tesori Arancioni a Montalto delle Marche; Caccia ai Tesori Arancioni di Montalto delle Marche 2025.

Caccia ai tesori arancioni delle Marche: scoprire i 19 borghi diventa un gioco - L'appuntamento è per domenica 5 ottobre con l'iniziativa pensata dal Touring club per scoprire storia, arte e curiosità dei luoghi tra monumenti e piazze. Secondo ilrestodelcarlino.it

Iniziativa aperta a tuttti, anche agli amici a 4 zampe - L’iniziativa è pet friendly e family friendly: gli amici a quattro zampe sono i benvenuti e sono previste attività a misura di bambine e bambini. Da ilrestodelcarlino.it