cabruja riaccende amara terra mia con una ballata di migrazione

Musica e migrazione si intrecciano nel nuovo singolo di Cabruja, che affida alla propria voce “Amara Terra Mia” per raccontare la nostalgia di chi parte e la speranza di chi arriva, in un dialogo continuo tra radici e futuro. Un tributo sentito all’eredità di Modugno Indossare quel celebre brano come un abito cucito su misura . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

