Burgess Juve annunciato il nuovo Director of Performance del club bianconero! Chi è quale sarà il suo ruolo e tutti i dettagli presenti nel comunicato

Burgess Juve, annunciato il nuovo Director of Performance del club bianconero: il comunicato e quello che c’è da sapere. Annuncio a sorpresa: Burgess è il Director of Performance della Juventus. Di seguito il comunicato del club. La Juventus è lieta di annunciare l’arrivo di Darren Burgess che ricoprirà il ruolo di  Director of Performance, collaborando a stretto contatto con Damien Comolli, Giorgio Chiellini, François Modesto, Igor Tudor e con tutte le aree tecniche e tutti i gruppi di età del Club, per formare un team di alto livello dedicato a promuovere eccellenza nelle prestazioni, innovazione e benessere degli atleti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

