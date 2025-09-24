burberry chiude la fashion week con un omaggio rock a ozzy osbourne

La Fashion Week londinese si è conclusa con uno spettacolo che ha mescolato moda e nostalgia musicale. Burberry ha presentato la sua collezione primavera-estate 2026 sulle note dei Black Sabbath, rendendo omaggio al leggendario Ozzy Osbourne, scomparso lo scorso luglio, davanti a un parterre di celebrities d’eccezione nel suggestivo tendone di Perks Field a Kensington. l direttore creativo Daniel Lee ha trasformato il lutto personale in ispirazione creativa. “Credo che sia nato dal fatto che ho passato l’estate ad ascoltarli, soprattutto quando Ozzy Osbourne è venuto a mancare. Per essere sincero, è qualcosa di molto personale per me: era la musica che ascoltava mio padre, una delle sue band preferite”, ha confessato Lee, spiegando la scelta musicale che ha accompagnato ogni uscita in passerella. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

